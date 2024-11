Gaeta.it - Roma si veste di magia natalizia: eventi imperdibili e un soggiorno indimenticabile

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter La stagioneè ormai alle porte, esi prepara ad accogliere un’atmosfera festosa constraordinari, richiami alle tradizioni europee e iniziative artistiche che lasceranno i visitatori senza parole. Tra le manifestazioni più attese, spicca “Christmas World”, un’occasione unica per immergersi nel mondo incantato di Babbo Natale. Non mancheranno installazioni artistiche come “Trame di Luce 2024”, un viaggio sensoriale all’Orto Botanico. Questa è l’occasione perfetta per scopriredurante le festività, con esperienze uniche e soggiorni speciali negli hotel della città.Christmas World: ladel Natale a Villa BorgheseA partire dal 3 dicembre fino all’8 gennaio 2025, Villa Borghese ospiterà “Christmas World”, una manifestazione che promette di incantare grandi e piccini.