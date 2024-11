Quifinanza.it - Assegno di inclusione, pagamento per 11 mesi l’anno dal 2025: la tabella delle erogazioni

Dall’erogazione dell’disubirà una modifica sostanziale, anche se prevista fin dal principio: i beneficiari incasseranno 11 mensilità e non 12, dal momento che fra la prima e la seconda erogazione ci sarà un mese di sospensione.Il mese di stallo era infatti già stato previsto dal decreto 48/2023, mentre la Manovrain fase di chiusura non va affatto a modificare regole, importi e tempistiche della misura che ha preso il posto del vecchio Reddito di cittadinanza.Le regoleUnadifferenze fra l’Adi e il Rdc riguarda la durata: ogni successiva erogazione della vecchia misura aveva una durata di 18, al termine della quale era possibile presentare istanza di rinnovo in caso di permanenzacondizioni di bisogno. La nuova misura introdotta dal governo Meloni, invece, ha sì una prima erogazione di 18, mentre ogni rinnovo viene ridotto a 12