WWE | Naomi nega il coinvolgimento nell’assalto a Jade Cargill a SmackDown mentre il mistero si infittisce

L’edizione del 22 novembre diha preso una svolta shockante quando la campionessa di coppia femminileè stata trovata brutalmente aggredita nel backstage. La scena devastante l’ha vista distesa sul cofano di un’auto, insanguinata e circondata da vetri rotti. Le sue ferite l’hanno costretta a rinunciare al torneo per il WWE Women’s U.S. Title e, data la gravità del suo infortunio, da quello che si evince dal post della WWE, anche a Survivor Series, scatenando speculazioni su chi sia stato l’autore dell’aggressione—e il nome diè al centro di tutto.ha reagito su X, rispondendo senza mezzi termini alle accuse che circolavano. Ritwittando la dichiarazione ufficiale della WWE riguardo alle ferite di, ha chiesto delle scuse una volta che il suo nome fosse stato chiarito, scrivendo: “E quando il mio nome sarà chiarito, mi aspetto che la mia timeline sia invasa di scuse da parte degli accusatori perché IO NON ho cercato di mettere fine a mia sorella!”and when my name is cleared I expect my timeline to be flooded with apologies from accusers bc I DID NOT try to end my sis! Trinity (@TheTrinityFatu) November 23, 2024 Le accuse sono nate da una foto che è diventata virale sui social media, mostrandoche abbraccia Bayley nel ring con un’espressione che i fan hanno interpretato come un segno di un possibile turn heel.