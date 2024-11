Notizie.com - Reggio Calabria, arrivati 70 migranti sopravvissuti dal mare: decisivo l’intervento di SOS Humanity

Sono 70 ialche sono stati fatti sbarcare aè statodi SOSche li ha soccorsi portati a riva.Erano partiti da Zuwara, in Libia, e avevano trascorso ben due giorni insu un gommone sovraffollato e in pericolo a ogni movimento. Tra i presenti ci sono anche 22 minorenni non accompagnati e donne.70dal(Wanda Proft / SOS) Notizie.comdi SOSsi è rivelato fondamentale al momento dell’incontro nella zona di ricerca e soccorso maltese con il gruppo di. Questo perché il gommone aveva già imbarcato molta acqua e i tubolari si stavano sgonfiando dando vita a una tragedia già annunciata. Anche perché nessuno dei presenti sullo stesso indossava giubbotto di salvataggio.