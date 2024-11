Domenica In nuovo appuntamento oggi 24 novembre | Favino e Salvatores ospiti

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – Si aprirà con l’attore Pier Francesco, l’undicesima puntata di ‘In’, condotta da Mara Venier, in onda24, alle 14 alle su Rai1 e Rai Italia, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma. L’attore Pier Francescosarà ospite in studio insieme al regista e Premio Oscar Gabrieleper presentare il film ‘Napoli New York’, uscito nelle sale cinematografiche il 21. Fausto Leali che ha da poco compiuto 80 anni, si esibirà con alcuni suoi successi e con il singolo “Amo tutto”, contenuto nel suoalbum ‘Il mio Natale’. L’attore Massimiliano Gallo si racconterà tra carriera e vita privata oltre a presentare la nuova serie tv ‘Vincenzo Malinconico’, in onda su Rai1 da1 dicembre. Francesco Gabbani si esibirà con un medley dei suoi successi e con il singolo “Un sorriso dentro al pianto”.