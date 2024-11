Oasport.it - Berrettini-van de Zandschulp 2-0, highlights finale Coppa Davis: l’Italia avvicina l’Insalatiera

Leggi su Oasport.it

Matteoha surclassato Botic van denelladella, imponendosi in due set sul cemento indoor di Malaga e regalando così alil primo punto nello scontro con l’Olanda. La nostra Nazionale si è cosìta alla conquista della seconda Insalatiera consecutiva, ora spetterà a Jannik Sinner battere Tallon Griekspoor e chiudere i conti in favore della squadra guidata dal capitano Filippo Volandri.Matteoè stato impeccabile contro l’avversario, vincendo con uno schiacciante 6-4, 6-2 in un’ora e diciotto minuti di gioco: il break nel primo set è arrivato nel corso del nono gioco, mentre nella seconda frazione ha strappato il servizio al rivale nel terzo e nel settimo game. Il numero 35 del mondo ha fornito una prova di carattere contro il numero 80 del ranking ATP, dimostrando tutto il suo valore e infilando la terza vittoria durante questa settimana in terra spagnola.