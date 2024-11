Quifinanza.it - WhatsApp introduce le trascrizioni dei messaggi vocali, la novità di Meta

Leggi su Quifinanza.it

Il servizio distica istantanea via internet, di proprietà di, introdurrà nel suo prossimo aggiornamento una funzione che potrebbe facilitare la vita a molti. Si tratta della possibilità di trascrivere iricevuti in maniera automatica. Una comodità da utilizzare quando non si possono ascoltare file audio o per visualizzaremolto lunghi.La funzione sarà anche dedicata ai non udenti, che potranno così comunque interagire con iche ricevono. Inizialmente la trascrizione deisarà disponibile soltanto in alcune lingue, ma in seguito arriverà anche in Italiano.Arriva la trascrizione deisu, la società che controlla Facebook, Instagram e, ha comunicato un nuovo aggiornamento per questo suo ultimo prodotto.