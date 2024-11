Calciomercato.it - Juventus, decisione presa: addio per finanziare il mercato

Nicolò Fagioli è finito nel mirino del PSG in vista deldi gennaio. I tifosi nel sondaggio odierno hanno già deciso il suo destino Campo einiziano già ad intrecciarsi in casa, con Giuntoli e soci al lavoro per potenziare l’organico dove serve in vista del prossimo gennaio.peril(LaPresse) – calcio.itLa squadra di Thiago Motta è stata falcidiata da assenze e defezioni importanti, e potrebbe quindi subire un restyling già nei prossimi mesi. Al netto dei nomi accostati alla Juve ce n’è uno che invece potrebbe essere in uscita. Si tratta di Nicolò Fagioli, recentemente avvicinato al Paris Saint Germain.A tal proposito, secondo quanto raccolto da Calcio.it, la pista francese è concreta, e i bianconeri starebbero effettuando attente valutazioni in merito a questa possibilità in vista della riapertura della sessione invernale.