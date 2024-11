Lanazione.it - Bancomat evoluto in arrivo. Al centro di Ponte Buggianese il servizio per la cittadinanza

(Pistoia), 24 novembre 2024 – Dopo la chiusura della filiale di Intesa San Paolo di, posta all’ingresso del paese ed avvenuta nei primi giorni dello scorso mese di ottobre, ci sono delle novità importanti. La trattativa che porterà all’installazione di uncon sportelloè andata a buon fine. Quindi nei prossimi mesi verrà messo a disposizione della gente che abitaquesto nuovo ed importante. “Iltornerà aldel paese – dice il sindaco di, Nicola Tesi –. Sarà riaperto infatti sotto forma di sportello, ma non prima di gennaio. L’operazione è stata approvata. Date certe, però, al momento non ci sono, perché, come ho detto più volte, ci sono delle tempistiche, che non dipendono da noi, ma dalla banca, che sta appunto lavorando, per poter attivare il”.