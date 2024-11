Gaeta.it - Protesta a Roma: il ministero dell’Istruzione imbrattato da un collettivo giovanile

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Oggiè stata teatro di un’azione diche ha coinvolto un gruppo di giovani delnoto come ‘Bruciamo tutto’. I manifestanti hanno inscenato una dimostrazione colorata, ma controversa, imbrattando la facciata dele del Merito. Questa azione è parte di una serie di proteste che ilha già messo in atto in passato, attirando l’attenzione su temi legati all’istruzione e alle politiche giovanili.L’azione didel‘Bruciamo tutto’Nella mattinata di oggi, alcuni membri del‘Bruciamo tutto’ si sono radunati davanti ala Trastevere. Armati di palloncini ricolmi di colori a tempera, i manifestanti hanno lanciato i contenitori contro la facciata del, lasciando macchie colorate sulla storica struttura.