Montano Lucino droga nei boschi | due arresti

Como, 22 novembre 2024 – Due marocchini sono stati arrestati per spaccio nel pomeriggio di ieri dagli agenti della questura di Como. Il primo ha 24 anni ed è in regola col soggiorno ma senza fissa dimora mentre il secondo ha 28 anni l’altro ed è risultato irregolare sul territorio, senza fissa dimora e con precedenti specifici. I controlli Glisono stati eseguiti dagli agenti della Squadra Mobile di Como durante un servizio finalizzato al contrasto dello smercio dellain areeve dell'area olgiatese cpompresa tra cui i comuni di Villa Guardia,e Colverde. Proprio nella zona digli agenti hanno notato un via vai di soggetti poi individuati quali acquirenti della. Una volta documentata l’attività illecita e la base operativa dello spaccio, gestita dai due marocchini che avevano allestito un bivacco con tanto di zona pesatura e confezionamento, sono intervenuti penetrando nel bosco, sorprendendo i due intenti a preparare le dosi.