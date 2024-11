Sport.quotidiano.net - La meglio gioventù. Palladino sfida Fabregas. Idee, percorsi e futuro

Entrambi fanno parte di quella nidiata di giovani allenatori che in giro per l’Europa hanno appiccicata addosso l’etichetta di ‘predestinato’. Non sono molti, chi ce li ha se li coccola. Raffaelee Cescfanno parte del gruppo.diverse,talvolta simili. Sulle orme di De Zerbi hanno provato a muoversi in tanti. Qualcuno ci è riuscito, altri meno e sono ancora a caccia dell’occasione giusta. Latra Como e Fiorentina è anche questo. Un duello tattico tra i due allenatori più giovani di tutto il campionato. Quarantanni per Raffaele, trentasette per Cesc. Il primo è arrivato in Serie A dopo un percorso lineare. Carriera da onesto esterno offensivo, il picco nella Juventus senza troppa fortuna. Ha saputo rendere alalle dipendenze di Gasperini. Nel settore giovanile del Monza una rapida ascesa fino alla Primavera, poi il salto in prima squadra e il percorso è diventato noto a tutti.