Gabbrielleschi torna in gara in Arabia Saudita. C’è la finale di Coppa del Mondo di fondo

Di nuovo in. C’è grande curiosità di rivedere Giulia, l’atleta di Nuotatori Pistoiesi e Fiamme Oro Napoli, incon i colori azzurri alladideldia Neom Beach, in. Questa mattina, infatti, la campionessa pistoiese, da poco trasferitasi a vivere in Valdinievole, prenderà parte alla 10 chilometri in acque libere, assieme ad altri 11 atleti italiani che gareggeranno sia per le società di appartenenza che per i colori nazionali. Con loro ci saranno il coordinatore tecnico del settore nuoto diStefano Rubaudo e i tecnici Fabrizio Antonelli, Giovanni Pistelli e Massimiliano Lombardi, deus ex machina della Nuotatori Pistoiesi, che seguiranno l’evento da vicino. E proprio Lombardi fa sapere "non abbiamo nessuna ambizione. È unafatta per allenarsi e riprendere il percorso", sulla falsariga della riprogrammazione dell’attività di, ma è certo che la curiosità, di valutare a che punto è il post Olimpiadi, è tanta.