Gqitalia.it - Come IB Kamara e Off-White hanno creato la fashion community dell'anno

Gli uffici di Off-sarpure a Milano, ma l’anima del brand è globale. Fondato da un designer americano, con sede in Italia e nel calendarioWeek di Parigi, il marchio oggi guidato da IBha fatto un parziale ritorno alle origini quando lo scorso settembre ha scelto di sfilare a New York. Oltre a contribuire a un ritrovato entusiasmo intorno alla settimanaa moda locale, lo show ha evidenziato ancora una volta il carattere cosmopolita di Off-e l’importanzanel presente e nel futuro del brand.«L’idea di sfilare a New York arriva da Virgil. Ha sempre avuto in mente uno show lì, ma non ci sono mai stati dei piani concreti per farlo. Qualche mese dopo aver iniziato a lavorare per Off-ha preso forma questa collezione ribattezzata Homecoming in cui il tema’America e del ritorno a casa era centrale.