Calciomercato.it - Salah a costo zero, ritorno col botto in Serie A: il poker è servito

Leggi su Calciomercato.it

Opzione a sorpresa per il futuro dell’attaccante egiziano: rottura con il Liverpool dietro l’angolo, la sfida è sempre più infuocataA meno di nuovi, clamorosi colpi di scena, l’avventura di Momocon la maglia del Liverpool dovrebbe chiudersi al termine della stagione. Messi in stand by i colloqui per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2025, le parti sembrano essere piuttosto distanti dal trovare la quadra definitiva per l’eventuale prolungamento da parte dell’attaccante egiziano dell’esperienza con i Reds. A differenza di quanto successo nelle scorse sessioni di calciomercato, infatti, i margini per ricucire sono ridotti al lumicino, il che potrebbe scatenare un irresistibile effetto domino.bomba inA: ilA tal proposito, occhio alle ultime indiscrezioni che trapelano dalla Spagna.