LIVE Italia-Svezia Europei curling femminile in DIRETTA | in palio il secondo posto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nellatestuale dell’ultima sfida del round robin deglifemminili di2024 tra. Sarà peraltro la prima di una possibil doppia sfida tra azzurre e scandinave, che alle 18.00 potrebbero ritrovarsi sul ghiaccio di Lohja (Finlandia) anche per affrontarsi in semifinale. Match del mattino che decreterà la seconda posizione del gruppo unico, con la spettatrice interessata. In caso di KO dellene e conseguente vittoria delle scozzesi, queste ultime si classificherebbero al terzo, “regalando” la favorita Svizzera alle azzurre.Dopo i problemi di ieri che le hanno impedito di terminare il suo impegno Stefania Constantini dovrà tornare al top per un giovedì decisivo. La skipna sarà coadiuvata come sempre da Angela Romei, Elena Mathis, Giulia Zardini Lacedelli e Marta Lo Deserto (riserva).