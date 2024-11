I fratelli D’Innocenzo | Non abbiamo mai svenduto il nostro sogno

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – “Nonmaiil. Siamo stati sempre divisivi fin da quando siamo ragazzini e penso che lo saremo anche dopo essere schiattati in pessime circostanze. Attraverso i film che facciamo, le poesie che scriviamo e le fotografie che scattiamo proviamo a essere il più possibile simili a quello che sentiamo essere. Del resto non ce ne importa assolutamente nulla”. Così all’Adnkronos Damianoche, insieme al gemello Fabio, presenta la loro prima serie ‘Dostoevskij’, dal 27 novembre su Sky Atlantic e in streaming su Now con due episodi a settimana. Il protagonista della storia è Enzo Vitello (interpretato da Filippo Timi), tormentato detective ossessionato da Dostoevskij, serial killer che uccide con una modalità costante: accanto al corpo l’omicida lascia trascritta su una lettera la propria visione del mondo, descrivendo gli ultimi attimi di vita della vittima.