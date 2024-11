Lanazione.it - Esplosione alla Safimet di San Zeno, indagini sulle cause: “È scoppiato il reattore”

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 21 novembre 2024 – “La parte alta di unin fase di lavoro è, non sappiamo perché, è salito verso l’alto, ha sfondato il tetto con forza e ha reciso una parte delle linee della corrente. Fortunatamente non c’è stato nessun ferito, ci sono stati danni ma speriamo di poter ritornare al lavoro da domani. Poi dentro ci sono detriti ma il resto dell’impianto non ha riportato problemi”. Commenta così l’accaduto Livio Serradura, uno dei tre amministratori delladi San. “Verranno fatte delle verifiche con i vigili del fuoco e le forze di polizia ma siamo tranquilli, le autorità faranno i loro controlli per verificare eventuali anomalie”, ha proseguito Serradura proprio davanti all’azienda, un’oretta dopo l’. La dinamica di quel che è accaduto deve ancora essere chiarita, il nodo da sciogliere rimane capire la causa (o le) che hanno portato all’