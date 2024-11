Ilrestodelcarlino.it - Bologna accoglie la Terza Marcia mondiale per la pace e la nonviolenza, il programma

, 21 novembre 2024 – “In un mondo che ha messo la retroalla storia e sta precipitando in una tragica escalation verso un conflitto nucleare, abbiamo la grande responsabilità di invertire la rotta, nella costante ricerca di giustizia e unità, sempre dalla parte delle persone, delle vittime di ogni conflitto” con questo appello passerà dail 22 e 23 novembre prossimo laper lae la. Partita dalla Costa Rica lo scorso 2 ottobre, vi farà ritorno il 5 gennaio 2025 dopo aver attraversato i continenti e, in Italia, oltre 30 città tra il 16 e il 30 novembre. Ad animarla saranno le reti bolognesi di Europe for Peace e del Portico della, che hanno costituito un Comitato locale di oltre 30 Organizzazioni della società civile bolognese ed emiliana.