U2, la band celebra i 20 anni della 'Bomba Atomica' con un album fantasma

Un disco politico e personale. A 20dall’uscita di ‘How To Dismantle An Atomic Bomb’ gli U2no il lavoro, uscito nel 2004, con un’edizione rimasterizzata e brani rimasti fuori dalla tracklist originale, fuori venerdì 22 novembre per Island, che vanno a formare un vero e proprio ‘Shadow’, undi 10 canzoni, intitolato ‘How To Re-Assemble An Atomic Bomb’, a testimoniare un momento creativo forse all’epoca non totalmente capito dalla critica ma premiato dal pubblico che mandò il disco in testa alle classifiche in 34 paesi del mondo, anche grazie a uno dei singoli di maggior successoirlandese, la scarica elettrica ‘Vertigo’. Il tema da cui partiva il disco era la morte del padre di Bono, Bob Hewson, un dolore potente come una bomba atomica che il leader del gruppo dublinese provava a disinnescare attraverso le canzoni, ‘Sometimes You Can’t Make It On Your Own’ su tutte, espressamente dedicata al rapporto tra i due (“Sei tu quando mi guardo allo specchio, tu sei la ragione per la quale l’opera è in me, la ragione per la quale canto”).