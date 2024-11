Ilfogliettone.it - Trump sceglie “Dottor Oz” alla guida sistema di assistenza sanitaria

Il presidente eletto Donaldha scelto Mehmet Oz - medico e conduttore tv noto per il suo The Dr. Oz Show - come direttore dei Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS), agenzia federale per l'che fa capo al Dipartimento della sanità. "L'America sta affrontando una crisie potrebbe non esserci medico più qualificato e capace del Dr. Oz per rendere l'America di nuovo sana. È un eminente medico, cardiochirurgo, inventore e comunicatore di fama mondiale, che è stato in prima linea per una vita sana per decenni", ha affermato, spiegando che lavorerà a stretto contatto con Robert F. Kennedy Jr."Ridurrà anche gli sprechi e le frodi all'interno dell'agenzia governativa più costosa del nostro Paese, che rappresenta un terzo della spesanazionale e un quarto dell'intero bilancio nazionale", ha aggiunto