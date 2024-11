Sport.quotidiano.net - Sugli spalti. Biglietti anche al botteghino. Gli orari della prevendita

Dopo le disposizioni dell’Osservatorio Nazionale sulla Manifestazioni sportive, ieri mattina è stata la volta del Gos. Dopo la consueta riunione è partita la vendita dei tagliandi per la gara di venerdì sera al "Curi" contro l’Arezzo, fischio di inizio alle 20,30. Ladeiè possibile nelle ricevitorie abilitate Ticketone di tutta l’Umbria ein biglietteria. C’èla possibilità di acquistare in modalità online ma in questo caso sarà obbligatoria la Grifo Card. La biglietteria di Pian di Massiano sarà aperte nei seguenti( (presentarsi muniti di carta d’identità, no tessera sanitaria): oggi e domani dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. Venerdì, giornogara, sarà possibile acquistare i tagliandi dalle sempre dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19 cono di chiusura tassativo, ma è sempre possibile dopo questoo acquistare online e nelle ricevitorie.