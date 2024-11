Quotidiano.net - Fipe-Confcommercio, Stoppani riconfermato presidente

Lino Enricoè statoalla guida della Federazione italiana pubblici esercizi () per un nuovo mandato di 5 anni. Mandato che, viene sottolineato, sarà dedicato a rafforzare la rappresentatività ditra le imprese della ristorazione, dell'intrattenimento e del turismo, il ruolo e il valore di questi settori nel tessuto economico e produttivo italiano. "Ringrazio tutti i nostri rappresentanti territoriali e di categoria per avermi rinnovato la fiducia, che voglio interpretare come il riconoscimento anzitutto alla serietà e responsabilità con cui insieme abbiamo affrontato momenti davvero drammatici. I prossimi anni saranno segnati da un contesto che continua ad essere complicato per ragioni di ordine macroeconomico e geopolitico", ha affermato. A questi problemi "si aggiungono quelli sul cambiamento climatico che impongono scelte coerenti ed impegnative con le implicazioni economiche, sociali e umane della transizione tecnologica in corso che offre opportunità ma alimenta anche rischi.