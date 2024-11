Sport.quotidiano.net - Coppa Davis 2024, l’Italia di Sinner contro l’Argentina. Quando vederla: orari tv

Leggi su Sport.quotidiano.net

Malaga, 20 novembre– Parte l’avventura delina Malaga. L’avversario, nei quarti di finale, è, squadra rognosa, con tempra e una buona dose di talento, soprattutto migliorata sulle superfici veloci rispetto a uno storico che parla di terraioli puri. Il pericolo numero uno è Francisco Cerundolo, ma in generale i sudamericani sono squadra di livello omogeneo, con tre giocatori nei primi quaranta della classifica mondiale e un doppio temibile fatto di specialisti. Volandri ha chiaramente l’arma Jannik, utilizzabile come numero uno nel secondo singolare ma in caso di evenienza anche in doppio, come successo nella trionfale cavalcata 2023. A completare la squadra il meglio del talento italico in singolare con Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini, più gli specialisti del doppio Bolelli-Vavassori.