Rompipallone.it - Tragedia nel mondo del calcio: incidente improvviso, muore a soli 30 anni

Leggi su Rompipallone.it

Ultimo aggiornamento 19 Novembre 2024 11:34 di redazioneLutto neldelspagnolo: a30, il calciatore è rimasto vittima di unstradaleIlspagnolo piange la scomparsa di un giocatore del Palmar, squadra di Murcia che milita in Tercera Federación ovvero la quinta divisione. Si tratta del povero Josè Manuel Rojas, 30enne che ha perso la vita a seguito di un terribile, avvolto dalle fiamme.Un tristissima notizia che aumenta il numero di morti neldel, come ad esempio Marco Angulo. L’ex calciatore di Cincinnati è stato anch’esso vittima di unstradale a Quito, dove giocava in prestito, e dopo 35 giorni di ricovero in ospedale è venuto a mancare a seguito delle gravi ferite.Un periodo nero a cui va purtroppo ad aggiungersi anche Rojas, come riportano diversi siti dispagnoli oltre naturalmente ai profili ufficiali della squadra dove giocava il 30enne, naturalmente ancora increduli e straziati dalla notizia più brutta che potesse capitare.