Biccy.it - Provvedimenti per Lorenzo? Interviene Luzzi: “Aggressivo. Ha superato il limite”

Quello che sta succedendo intorno al personaggio diSpolverato non si era quasi mai visto, la rivolta social contro di lui va avanti da cinque giorni e l’hashtag ‘Fuori’ non è mai uscito dalle tendenze di Twitter (solo nel primo giorno ha ottenuto 24.000 tweet). Il gieffino ovviamente è inconsapevole di tutte le polemiche che ha scatenato con i suoi comportamenti controversi, infatti ogni giorno fa un nuovo scivolone e alimenta il fuoco della protesta del pubblico. C’è chi è sicuro che arriveranno deidisciplinari, magari una nomination diretta, una strigliata di Alfonso Signorini, ma in molti si augurano chevenga squalificato, così com’è successo a Edoardo Donnamaria, Ginevra Lamborghini, Daniele Dal Moro e molti altri. Difficile l’espulsione, ma è invece probabile che Alfonso intervenga con una ramanzina.