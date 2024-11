Gaeta.it - Nuove opportunità nel settore pubblico: a disposizione 2200 posti per funzionari nel Concorso RIPAM 2024

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter IlCoesioneoffre un’importante chance di impiego a tempo indeterminato. Con la selezione di 2.200non dirigenziali, la Pubblica Amministrazione cerca di ampliare il proprio personale in differenti aree locali del Sud Italia. Questoè un’occasione fondamentale per i laureati che vogliono entrare nel, contribuendo attivamente al miglioramento delle comunità. Le sedi coinvolgono Regioni come Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, aumentando le possibilità di lavoro per tantissimi cittadini.Struttura dele modalità di selezioneLa procedura di selezione per ilprevede la realizzazione di una prova scritta. Ciascun candidato avrà a60 minuti per rispondere a 40 domande a risposta multipla, suddivise in diverse aree tematiche.