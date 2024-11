Liberoquotidiano.it - "Le Pen...": la sconcertante battuta a luci rosse di Luciana Littizzetto

Leggi su Liberoquotidiano.it

Se la ridono,anae Fabio Fazio, mentre la comica torinese passa il tempo a sfottere e insultare Matteo Salvini nella sua classica “Letterina” che chiude idealmente la parte “seria” di Che tempo che fa (sulla Rai ieri come sul Nove oggi) dando poi il via alla seconda, Il tavolo, più propriamente leggera. Persa tra doppi sensi. a senso unico come il richiamo a Marine Le Pen (sì, proprio quello) e attacchi feroci sui ritardi ferroviari di cui l'unico responsabile è ovviamente il leader leghista (dell'eredità raccolta, meglio tacere), la simpaticaanina non può immaginare che nel frattempo, sui social, si sta scatenando un processo alla. La sua. Qualche minuto prima, infatti, aveva commentato una delle nuove borse della celebre Maison Moschino, quella a forma di sedano.