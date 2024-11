Iltempo.it - Il nostro futuro è nelle infrastrutture. L'evento per gli 80 anni de Il Tempo

A poco meno di un mese dalla festa svoltasi presso la Galleria Nazionale di Arte Moderna di Roma, Ilcontinua a celebrare i suoi ottant'di vita. «L'importanza delle» è l'che quest'oggi andrà in scena nella sede storica del giornale, Palazzo Wedekind. Tanti gli ospiti attesi per l'appuntamento odierno, a partire dal ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso che sarà intervistato dal direttore Tommaso Cerno. Al centro del confronto tra i due - «Le pietre d'angolo del» - ci saranno le sfide del Paese e in particolare come l'Italia sta immaginando lo sviluppo di rete ferroviaria, telecomunicazioni, autostrade tradizionali e telematiche, energia e intelligenza artificiale. Questioni cruciali nel determinare fin da adesso i prossimi decenni. Ciascuna scelta in questi settori comporta opportunità e costi.