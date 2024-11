Spazionapoli.it - Trasferimento bloccato, c’è l’annuncio: non si muove da Napoli

Leggi su Spazionapoli.it

, l’idea delora è tutt’altra: c’èsul calciatore di Antonio Conte in merito ai rumors di mercatoGiorni di pausa dal campionato, ma anche giorni di riflessioni sul futuro di alcuni elementi dello scacchiere a disposizione di Conte. In vista del mercato di gennaio sono previsti alcuni piccoli cambiamenti, specialmente dal fronte delle cessioni.A causa della mancanza di coppe europee, diversi giocatori stanno vedendo poco campo. Ad esempio, Folorunsho ha esordito in maglia azzurra contro la Juventus da subentrato ed è stato impiegato pochissimo: scarsa mezz’ora considerando i minuti di recupero. Il suo agente ha già dichiarato che non sirà a gennaio e che ilcrede nel ragazzo. A fine anno, poi, si tireranno le somme.Anche Raspadori sta giocando poco.