Gaeta.it - Roma si prepara al Giubileo 2025: riapertura del Parco Archeologico di Gabii e nuovi itinerari turistici

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter La città di, ben nota per il suo patrimonio culturale e artistico, sta affrontando il problema dell’overtourism, mentre siall’arrivo di milioni di visitatori in occasione del, che inizierà il 24 dicembre. In questo contesto, sono stati sviluppatiprogrammimirati a promuovere l’esplorazione di luoghi meno noti. Tra le varie iniziative, spicca il progetto “Unexpectedes” che culminerà il 23 novembre con l’apertura deldi.Nuove iniziative per un turismo sostenibileCon l’intento di allentare la pressione turistica sul centro di, il progetto “Unexpectedes” ha ricevuto una presentazione ufficiale a Firenze dal rappresentante del Turismo diCapitale, Alessandro Onorato, durante un forum focalizzato sulla governance turistica.