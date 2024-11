Tg24.sky.it - Incidente tra volanti, muore poliziotto di 32 anni a Roma. Tre i feriti

Leggi su Tg24.sky.it

Undi 32è morto e altri due colleghi sono rimastiin unavvenuto intorno alle 5 del mattino tra duedella polizia nel quartiere Monte Mario a. Secondo una prima ricostruzione i due agentisarebbero i due conducenti delle: una donna trasportata al San Camillo e un uomo portato all'ospedale Santo Spirito. E' rimasto ferito anche un passeggero, presumibilmente una persona fermata. Sul posto la polizia locale per i rilievi e la viabilità in zona. Chiuse le strade limitrofe al luogo dell'. Sono ancora in corso i rilievi da parte della polizia locale del XIV Gruppo Monte Mario per ricostruire la dinamica dell'