Cina | nuovo servizio aereo diretto collega Zhejiang e Uzbekistan

Hangzhou, 18 nov – (Xinhua) – Ieri e’ stata inaugurata la prima rotta aerea diretta per passeggeri tra Hangzhou, nella provincia orientale cinese dello, e Tashkent, in, secondo fonti dell’Hangzhou Xiaoshan International Airport. Operato dallaAirways, il volo di andata e ritorno e’ attivo ogni domenica, con partenza da Tashkent alle 12:40 ora locale e arrivo a Hangzhou, capoluogo della provincia dello, alle 22:00 ora di Pechino. Il volo di ritorno parte da Hangzhou alle 23.30 ora di Pechino e atterra a Tashkent alle 4:10 ora locale del giorno successivo. Dall’inizio del 2024, l’aeroporto ha aggiunto o ripristinato 10 rotte internazionali per passeggeri verso citta’ come Sapporo, Vientiane, Ho Chi Minh City, Chiang Mai e Melbourne. (Xin) Agenzia Xinhua