Dilei.it - Nadia Toffa, il toccante ricordo della mamma Margherita: “Porto avanti i suoi sogni”

Leggi su Dilei.it

Non perdere tempo a piangere si intitola il suo nuovo libro, eRebuffoni il tempo per piangere non se l’è mai concesso. La coraggiosa madre di, la giornalista prematuramente scomparsa nel 2019 a causa di un tumore, ospite di Mara Venier a Domenica In ha ricordato il suo amore più grande e tutto quello che, oggi, continua a fare per lei.L’impegnomadre diTra gli ospiti di Domenica In di domenica 17 novembre c’è ancheRebuffoni, la madre di. Di fronte alla commozione di Mara Venier,ha mostrato tutta la forza di cui è capace. Il coraggio di non abbandonarsi al dolore, ma continuare a realizzare i progetti chenon ha fatto in tempo a portare a termine. “In questi tre anni ho fatto tutto ciò che mi aveva chiesto, ho dato vita ad una fondazione che poi è diventata una Onlus a supricerca su tutti i tipi di tumore”.