Bergamonews.it - Il presidente nazionale dell’Anpi alla Malga Lunga: ?”Il lascito dei partigiani pilastro su cui costruire il futuro”

Leggi su Bergamonews.it

“Democrazia, libertà, eguaglianza, solidarietà, lavoro e specialmente pace: queste parole sono l’essenza della Resistenza e sono anche i principi fondamentali della Costituzione. Sono un modo per essere società e Stato, comunità aperta di donne e uomini liberi e uguali, prospettive di vita e diper le giovani generazioni. Questo è anche il dono che ci ha consegnato Giorgio Paglia. Questa è la via che vogliamo e dobbiamo percorrere. E non consentiremo a niente e a nessuno di tornare indietro”: è un messaggio di speranza quello lanciato questa mattina dal, Gianfranco Pagliarulo., luogo simbolo della Resistenza bergamasca, si sono svolte le commemorazioni ufficiali dell’80esimo anniversario del sacrificio della 53a Brigata Garibaldi-13 Martiri di Lovere.