Jomi Salerno male in gara 1 di European Cup

Tempo di lettura: < 1 minutoLaesce sconfitta (20-32) dalla prima delle due gare del terzo round di EHFCup. Prestazione negativa del sette di Vincent, autore di troppe disattenzioni in fase difensiva e troppi errori in fase offensiva. Quasi mai in partita la, anche per merito di uno Slavia Praga rapido e concreto. Adesso il club campano avrà l’opportunità di rifarsi domenica 17 novembre (18:30), quando le due compagini si affronteranno nuovamente alla Palestra Palumbo per la seconda. Sicuramente le salernitane vorranno sfruttare il calore del proprio pubblico per provare a reagire. Per riscattarsi però servirà una prestazione totalmente differente rispetto a quella vista nella giornata di ieri, molto più attenta, solida e determinata.foto di Gianpaolo AntonucciL'articoloin1 diCup proviene da Anteprima24.