Secoloditalia.it - Il tribunale di Milano manda a processo Belpietro: su Panorama ha osato definire le Ong “nuovi pirati”

Giustizia italiana sempre più indecifrabile e se avete dubbi chiedete a Maurizio: dare del “coglione” a un generale viene derubricato a “ironia”, come insegna l’assoluzione di Bersani per l’insulto a Vannacci, mentre” le Ong (ricordate la nave Sea Watch di Carola Rackete che ha speronato le motovedette della Finanza?) merita unper diffamazione pluriaggravata.Ildiha infatti deciso il rinvio a giudizio per il giornalista Mauriziocon l’accusa di diffamazione pluriaggravata per aver definito nel 2022 gli operatori delle Ong come i ‘’ sulla copertina del settimanaleda lui diretto.L’esposto nei confronti di, attualmente direttore anche de ‘La Verità’, è stato presentato dalle Ong Open Arms, AOI Rete Nazionale, Emergency e Sea Watch che avevano definito il titolo e l’immagine pubblicate “non veritiere e offensive del lavoro umanitario operato da chi nel Mediterraneo Centrale cerca di soccorrere vite umane”.