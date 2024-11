Bergamo città verde | 130 parchi 27mila piante 37 km di siepi e riduzione di 12 milioni di suolo urbanizzato

Bergamonews.it - Bergamo città verde: 130 parchi, 27mila piante, 37 km di siepi e riduzione di 1,2 milioni di suolo urbanizzato

. Lae il potenziamento delle foreste urbane, le politiche di interconnessione tra ambiente e rigenerazione urbana, il valore ecosistemico e le side per il futuro dellesostenibili. Questi solo alcuni degli argomenti sviluppati nel corso del convegno organizzato dal Comune di, a firma dell’assessore al, Ambiente e Transizione ecologica Oriana Ruzzini. Un dibattito aperto che di fatto ha coinvolto non solo gli amministratori del capoluogo lombardo, ma anche i pari delledi Milano e di Brescia, insieme ad agronomi, architetti, forestali e dirigenti della pubblica amministrazione. A dare il via ai lavori, la sindaca Elena Carnevali che, nel suo saluto, ha fotografato lo stato dell’arte dellache governa, snocciolando una serie di numeri che hanno aperto poi gli scenari della discussione.