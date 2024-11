Ilrestodelcarlino.it - A Marina c’è il Gabicce Gradara

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

la partita di cartello odierna del girone A di Promozione. Con ilche deve rintuzzare la voglia di sorpasso in classifica di unche scende nell’Anconetano forte di sei punti conquistati nelle ultime due sfide. Chi vorrà riprendere il discorso con la vittoria è il Moie Vallesina uscito sconfitta una settimana fa dal campo del Villa S.Martino e che oggi riceverà un Lunano che nell’ultima trasferta ha preso un punto al Carotti di Jesi. Affamati di punti anche il Barbara Monserra che sabato è tornato a muovere la classifica, di un punto, ma oggi salirà in casa di un Vismara che ancora ha lo zero nella casellina delle sconfitte al pari della Jesina. Un Vismara che sabato ha rispedito a casa con tre gol sul groppone il Sassoferrato Genga che oggi ospita il VIlla San Martino.