MotoGp, Marquez: "Senza la Ducati mi sarei ritirato. Con Bagnaia avremo un bel rapporto"

(Adnkronos) – Aspettando il gran finale di stagione, con il duello-Martin che si deciderà all’ultima curva di Barcellona, c’è chi pensa già al prossimo mondiale di. Tra questi c’è Marc, terzo in classifica generale, che dal 2025 sarà compagno di squadra di Pecco in: “Il cambiamento è stato azzeccato, perché altrimenti quest’anno avrei annunciato il mio ritiro. Avevo molti punti interrogativi nella mia mente. Ma ora tutti i dubbi sono scomparsi”. Con lalo spagnolo punta a tornare nella lotta per il titolo: “Sento di essere tornato a un livello competitivo. Non direi quello del 2019, ma piuttosto un livello sufficiente per continuare a lavorare, ad avere quello spirito speciale della, e a riassaporare la vittoria, il podio, l’intensità che si prova lottando al vertice.