Marigona chi è la tifosa dell’Olympiacos diventata virale

(Adnkronos) – Di Olympiacos-Asvel, partita valida per l’Eurolega di basket, non si sta parlando per la vittoria, a fatica, dei greci. Il match è diventato in poche oreper la presenza sugli spalti di una spettatrice che ha catturato rapidamente l’attenzione. Il suo nome è, una ragazza che è stata inquadrata per caso dalle telecamere durante il match e che è balzata all’occhio per la sua bellezza.è una ragazza di 24 anni, che non era mai stata sotto i riflettori prima della sfida di ieri sera. Nata in Kosovo, è emigrata in Germania nel 2004 a causa dell’instabilità politica del Paese balcanico e lì si è laureata in infermieristica. Durante la partitaè stata inquadrata al fianco di un uomo, il suo compagno, conosciuto proprio in Germania. Si tratta di un uomo d’affari greco che lavoro nella compravendita di orologi e oro.