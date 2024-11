Gaeta.it - La giornata mondiale della prematurità: un evento a L’Aquila per i piccoli guerrieri e le loro famiglie

Facebook WhatsAppTwitter Un’importante iniziativa avuole mettere in luce il mondoTerapia Intensiva Neonatale e il cruciale ruolo dellenella cura dei neonati. La tavola rotonda intitolata “Dietro la porta grigia – Il mondoTIN raccontato attraverso le parole dei genitori”, si svolgerà domenica 17 novembre alle 15:30 presso la sala Dal Brollo dell’ospedale. L’è destinato a fornire un’importante opportunità di dialogo tra gli operatori sanitari e le, in occasione.Undedicato aipazienti e alleL’iniziativa è promossa dal reparto di Terapia Intensiva Neonatale e Neonatologia, sotto la direzionedott.ssa Sandra Di Fabio. Il supportoOnlus “per i più” ha reso possibile questa importante tavola rotonda, che si pone come obiettivo principale il rafforzamentocollaborazione tra i professionistisalute e i genitori.