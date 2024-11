Quotidiano.net - Chef anti Putin senza vita. Nuovo mistero a Belgrado

Un italiano di 30 anni, le cui generalità non sono state rese note, è stato arrestato del servizio di frontiera russo con l’accusa di aver cercato di entrare in Russia con 170 grammi di hashish: ora rischia vent’anni di carcere. Intano asulla morte di Aleksiei Zimin (foto), un noto e popolarerusso (contrario alla guerra in Ucraina) trovato privo dimartedì sera in un appartamento che aveva affittato nel centro della capitale serba dove stata presentando un suo libro.