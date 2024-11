Ilgiorno.it - Sciopero e presidio alla Beta di Sovico, la Fiom: "L'azienda ritiri il licenziamento"

(Monza e Brianza), 14 novembre 2024 - Unoe un, fuori dai cancelli dello stabilimento brianzolo, per chiedere all'di ritirare la procedura didi una dipendente che si è vista riconoscere una malattia professionale e aprire un tavolo di confronto col sindacato, su questo caso specifico e più in generale sulle politiche occupazionali all'interno della ditta. Braccia incrociate e manifestazione di protesta oggiUtensili di, storica impresa leader in Europa nella produzione di utensili e attrezzature da lavoro per i settori della meccanica, della manutenzione industriale e dell'autoriparazione. Le posizioni Ad astenersi dal lavoro e a radunarsi in assemblea davanti all'ingresso della ditta, da metà mattina in avanti, sono stati una trentina di dipendenti che hanno rispostomobilitazione indetta dalle Rsu interne e dalleCgil.