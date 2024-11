Meloni e lo sfottò alle femministe | Assessora capotrena A me va bene il presidente – Il video

Leggi su Open.online

«A dispetto delle, la parità., capatrena, ecco io ho un’altra idea della parità. Vail, ma sono fiera sia sotto questo governo guidato la prima volta nella storia repubblica Italiana che le donne hanno il tasso di occupazione più alto». Queste le parole delladel Consiglio e leader di FdI Giorgianel suo intervento a chiusura della campagna elettorale a sostegno di Donatella Tesei, candidata del centrodestra alla presidenza per le elezioni regionali in Umbria. «La mia pazienza non ha limiti, la mia resistenza non ha limiti, la mia capacità, la nostra capacità di lavoro non ha limiti. C’è un limite solo per noi e siete voi, il consenso dei cittadini. Noi non resteremo al governo della nazione contro il parere dei cittadini.