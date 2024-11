Gaeta.it - L’aperitivo gourmet secondo Davide Malizia: un viaggio tra sapori e creatività

Il mondo della pasticceria non si ferma ai dolci, elo dimostra con il suo nuovo libro "Aperitivo". In questo volume, il maestro pasticcere romano presenta un'ampia selezione di ricette salate, unendoe tradizione. Con oltre 100 ricette, il libro offre variazioni gustose perfette per arricchire l'happy hour e soddisfare anche i palati più esigenti.Il maestro pasticcere e il suo successoè considerato uno dei più importanti pasticceri della scena italiana e internazionale. La sua carriera ha subito una svolta significativa nel 2015 con la fondazione dell'Aromacademy, che ha contribuito a formare nuovi talenti nel campo della pasticceria. Recentemente,ha raggiunto un traguardo prestigioso: l'ingresso nella Renowned Relais Desserts, un club esclusivo che unisce i migliori pasticceri del mondo.