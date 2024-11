Ilgiorno.it - Ristrutturazioni, ci sarà il bonus

Leggi su Ilgiorno.it

Nel 2025 ilristrutturazione al 50% – contrariamente a quanto si poteva pensare – ciancora, ma con novità piuttosto importanti. Il Governo Meloni, in particolare il Consiglio dei Ministri riunitosi lo scorso 15 ottobre, ha confermato per il prossimo anno l'agevolazione fiscale al 50% per leedilizie, i lavori di manutenzione straordinaria, il restauro e il risanamento conservativo solo ed esclusivamente per la prima casa con un massimale di spesa di 96mila euro, e di conseguenza un risparmio massimo Irpef di 48mila euro da recuperare in dieci anni. Il viceministro Leo ha poi spiegato durante la conferenza stampa dedicata che il Governo ha deciso di prevedere per il prossimo anno una detrazione unica del 50% per la prima casa per mantenere il conflitto di interesse tra impresa e committente e per contrastare i fenomeni, spesso troppo frequenti, di mancata fatturazione dei lavori edili.