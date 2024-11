Oasport.it - Nuoto, a Riccione con vista su Budapest. Si completa la squadra azzurra per la rassegna iridata di dicembre!

Leggi su Oasport.it

Un Campionato del Mondo un po’ così per l’Italia delche acalerà solo una parte degli assi di cui dispone e che hanno fatto un grande capolavoro a Parigi, portando a casa risultati di altissimo spessore. Non ci sarà Gregorio Paltrinieri e, a quanto pare, non ci sarà anche Thomas Ceccon che non è iscritto ai Campionati Italiani diin vasca corta che scattano domani e per tre giorni serviranno are la rosa dellada inviare alla Duna Arena dal 10 al 15prossimi.Il pass per il Mondiale è già in tasca a Thomas Ceccon, Nicolò Martinenghi, Gregorio Paltrinieri, Alessandro Miressi, Paolo Conte Bonin, Manuel Frigo, Leonardo Deplano, Lorenzo Zazzeri, Benedetta Pilato, Simona Quadarella, Alberto Razzetti e Luca De Tullio, 10 uomini e due donne ma si attende qualche risultato di buon livello che aumenti sensibilmente il contingente azzurro al Mondiale, visto e considerato che due medaglisti di Parigi, Thomas Ceccon (forse) e Gregorio Paltrinieri non saranno al via della