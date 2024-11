Tutti o nessuno la decisione su Fitto slitta a data da destinarsi | il voto in blocco dei vicepresidenti per evitare veti incrociati

Leggi su Open.online

Da Bruxelles –«ada» ilsu Raffaelee, probabilmente, gli altri candidati alla vicepresidenza esecutiva della Commissione europea. Oggi, martedì 12 novembre, è il giorno delle ultime audizioni per i futuri componenti dell’esecutivo guidato da Ursula von der Leyen. Si tratta del francese Stéphane Séjourné (Industria), la spagnola Teresa Ribera (Green Deal e competitività), la finlandese Henna Virkkunen (Sovranità tecnologica), l’estone Kaja Kallas (Alta rappresentante per la politica estera), la rumena Roxana Mînzatu (Persone) e l’italiano Raffaele(Coesione e Riforme).IIn mattinata si sono tenute le prime due audizioni, quella dialla commissione Affari regionali e quella di Kallas alla commissione Affari esteri. In teoria, ildei coordinatori avrebbe dovuto tenersi poco dopo le audizioni.