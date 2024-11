Bergamonews.it - La cucina dei sogni si fa tecnologica e attenta all’ambiente

Leggi l'articolo completo su Bergamonews.it

Ti raccontiamo le ultime rivoluzioni tecnologiche inattraverso un progetto che stupisce per carattere, oltre che per le innovazioni che riguardano i materiali sostenibili utilizzati e gli elettrodomestici proposti.Laè sicuramente tra gli ambienti a più alta concentrazione di tecnologia della casa, perché è qui che viene collocata la maggior parte degli elettrodomestici e anche i nuovi dispositivi collegati al wifi che, tramite la connessione, si comandano e si controllano a vicenda. Sono tutti oggetti che si adattano alle abitudini degli abitanti della casa e sono al servizio delle azioni che si compiono quotidianamente.Il nostro nuovo progetto diva proprio in questa direzione. Studiato per la nuova casa di una coppia di professionisti spesso fuori per lavoro, ma che amare e vivere a pieno questa stanza ogni qualvolta sia possibile, molto sensibile alle tematiche ambientali e con il pallino della tecnologia, coniuga la componente smart con l’utilizzo di mobili prodotti con pannello 100% riciclato.